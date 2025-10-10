El lado más solidario de la Feria Conxemar: 3.500 kilos de productos para el Banco de Alimentos de Vigo Banco de Alimentos de Vigo

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar, cerró este jueves tras lograr unos números de récord, pero también mostrando su lado más solidario.

La última jornada de la feria sirvió para que una treintena de voluntarios del Banco de Alimentos de Vigo retirasen toda la mercancía sobrante que decenas de expositores donaron, garantizando la conservación de cada producto. Además, Casa Botas les ha cedido el espacio en uno de sus congeladores industriales.

Un total de 3.500 kilos de productos son los que se han donado finalmente para los usuarios del Banco de Alimentos, que ha comenzado ya a repartirse parte de esas más de tres toneladas desde el almacén de Lavadores entre las 154 entidades benéficas y ONG a las que atiende para llegar a más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad.

Este es el segundo año consecutivo que el Banco de Alimentos se convierte en la única entidad autorizada para recibir esos alimentos expuestos en la feria, en su mayoría, pescado congelado de alto valor nutricional y en perfecto estado de consumo.