Vigo celebra el Día de la Policía: "España es uno de los países más seguros del mundo y admirado en Europa" Treintayseis

Después de una semana de actividades, Vigo acogió este jueves los actos centrales del Día de la Policía en la conmemoración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. Para ello, desde primera hora se cortó el acceso de los coches al tramo de García Barbón entre República Argentina y el cruce con Colón.

Unas vallas rojas y múltiples agentes se encargaron desde antes de las 11:00 horas en impedir el acceso a la zona, ante la incomprensión y el desconocimiento de muchos vigueses, que sólo podían acceder si acudían a su trabajo o a una cita médica.

Así, cientos de curiosos se fueron agolpando a unos 50 metros de donde se llevarían a cabo los actos media hora después; entre ellos, fue creciendo la indignación al conocer que no podrían acercarse más para poder seguir de cerca los desfiles y la entrega de condecoraciones.

Protestas contra Grande-Marlaska

Grande-Marlaska al comienzo del acto del Día de la Policía. Treintayseis

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a las 11:30 horas, para dar comienzo al acto. Lo hizo con un ambiente enrarecido, ya que entre el público que esperaba a lo lejos se habían citado integrantes del sindicato JUPOL, uno de los mayoritarios de la Policía Nacional, y que protestaban por la "grave falta de personal y recursos".

Tras el protocolario acto de pasar revista a los agentes allí presentes, pertenecientes a diferentes unidades, el palco de autoridades se llenó, con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fue condecorado durante el acto con la Cruz al mérito policial con distintivo blanco, que también recibieron la Autoridad Portuaria de Vigo y a la directora del Centro Penitenciario de A Lama, Teresa Delgado.

En su discurso, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, celebró la buena acogida que les otorgó Vigo, "con los brazos abiertos", durante la semana. Una ciudad que, aseguró, comparte los valores de "modernidad, avance y compromiso" con la el cuerpo policial.

Pardo Piqueras también tuvo un recuerdo para la policía de Vigo Vanessa Lage, fallecida en 2014 durante un atraco en O Calvario, y para Iván Fajinas, agente retirado tras sufrir varias lesiones en los disturbios de Barcelona en 2019.

"Un referente mundial"

Día de la Policía en Vigo. Treintayseis

Por su parte, Grande-Marlaska, puso en valor que España fuese "uno de los países más seguros del mundo" gracias a la acción de la Policía Nacional, además de ser "visto con admiración en Europa" por su labor contra el narcotráfico.

"Un referente mundial", destacó, gracias al "sacrificio y la acción" en momentos tan determinantes en los últimos años como la pandemia o la presidencia de España de la Unión Europea, donde destacó la "capacidad organizativa" y de "seguridad" en grandes eventos.

El ministro del Interior también hizo hincapié en que este 2025 es en el que se ha logrado el máximo histórico de efectivos. "Sois más policías que nunca", celebró, superando los 36.700, un 16% más que en 2018. "Entre los bulos interesados, las cifras hablan por sí solas", espetó.

Helicópteros de la Policía Nacional sobrevolando Vigo. Treintayseis

El acto puso el punto final con la entrega de condecoraciones y el desfile dinámico, en el que el cuerpo de Policía Nacional exhibió los vehículos que forman parte de todos los operativos, incluidos los helicópteros, que sobrevolaron un par de veces el cielo vigués.