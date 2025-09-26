Luto en Vigo Nature: fallece el oso Carmo

El Concello de Vigo acaba de anunciar el fallecimiento del oso Carmo, tras serle practicada esta tarde una eutanasia humanitaria en el Hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo.

Desde la concellería de Medio Ambiente han recordado que el estado de salud había empeorado, tal y como anunciaron el pasado 12 de septiembre, por lo que se le sometió a varias pruebas. En los últimos días, señalan, se le trasladó al centro veterinario lucense para realizarle un TAC y otras evaluaciones, después de que empeorase "notablemente" su estado de salud.

Las exploraciones confirmaron que el oso Carmo, de 21 años, padecía "un tumor hepático con metástasis peritoneales, líquido en el peritoneo, líquido en la cavidad torácica, gases en las vías biliares, gases libres en el abdomen y una peritonitis generalizada".

Ante un cuadro médico "de extrema gravedad" y "sin posibilidad de tratamiento para un animal de sus características", se decidió practicarle una eutanasia humanitaria para evitarle un "sufrimiento innecesario".