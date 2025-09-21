Un hombre se enfrenta a 10 años y 9 meses de cárcel por violar a una mujer en Vigo

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sede en Vigo, acogerá el próximo miércoles el juicio contra un hombre que se enfrenta a 10 años y nueve meses de cárcel por un delito de violación empleando violencia y con la voluntad de la víctima anulada.

Según Fiscalía, los hechos sucedieron en mayo de 2024 en un lugar público del partido judicial de Vigo.

Además, el Ministerio Fiscal solicita para el acusado la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que esta frecuente, así como de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo superior en 8 años al de la duración de la pena de prisión que resulte impuesta.

También tendrá libertad vigilada por tiempo de 8 años (a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad), e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de 10 años.

El acusado indemnizará a la víctima con 20.000 euros.