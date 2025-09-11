Cruce de acusaciones entre Concello de Vigo y PP por el incremento del recibo de la basura

La subida de la tasa de recogida de basura en Vigo, que este año puede llegar hasta los 138,23 euros en algunos hogares, es el nuevo tema de discusión entre el Gobierno local y el PP, en la que cada uno de los dos señala un culpable diferente: para el Concello es la Xunta y Sogama, mientras que para los populares, es Pedro Sánchez.

Este jueves, Abel Caballero ha explicado los números que han llevado al Concello a aumentar la tasa de la basura y que "viene obligada por el incremento de la tasa de Sogama". Así, con un gráfico, el regidor olívico ha señalado que en 2023, la ciudad pagaba 6.100.427 de euros, frente a los 10.241.000 actuales, "un incremento de 4.140.573 euros, lo que supone un 67,9% más".

Caballero ha tildado de "escalofriante" esta subida por parte de Sogama y una "estafa en contra de esta ciudad" y ha reiterado a la Xunta que rectifique la subida del canon, además de reivindicar que "la recogida de basura en Vigo está muy subvencionada", ya que el Concello aporta 2,5 millones de euros.

El origen de la subida, el Gobierno central

Una realidad que es totalmente diferente para el Partido Popular. Así lo ha hecho ver a través de su portavoz municipal, Miguel Martín, que ha incidido que los 43 euros de la subida del recibo de la basura han sido impuestos por el gobierno de Pedro Sánchez, una cantidad de la que ha asumido el 60% Sogama y la Xunta.

El 40% restante, 17 euros, es lo que Caballero repercute a los vigueses, según Martín, en vez de asumirlos con cargo a fondos municipales. "Prefiere mantener llenas las arcas municipales para seguir presumiendo de deuda cero y remanentes millonarios en lugar de ayudar a los vigueses, a los que ha vuelto a sablear", ha denunciado.

El portavoz popular ha indicado que el "sablazo" de la basura se debe a la obligación de adaptar este impuesto municipal a la Ley de residuos aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, algo que se recoge en la correspondiente ordenanza fiscal aprobada por el Concello de Vigo.

Así, Martín ha retado al alcalde a que cumpla su promesa de bajar la tasa de basura si la Xunta rebajaba el canon de Sogama y que, en caso de que no lo haga, o que "al menos reconozca la verdad" y deje de culpar a Sogama de una subida que ha tenido lugar en toda España por una decisión del Gobierno central.