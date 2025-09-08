El PP de Vigo denuncia que la construcción del edificio de Esturáns será "más cara y más lenta"

El PP de Vigo denuncia que la construcción del edificio de Esturáns será "más caro y más lenta" PP de Vigo

El Partido Popular de Vigo ha lamentado que el proyecto del edificio de 27 viviendas de promoción pública que el Concello pretende construir en Esturáns haya vuelto "a la casilla de salida" tras quedar desierto el concurso.

Según ha señalado la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, lo hace, además, "con un proyecto más costoso y que además retrasa el plazo de ejecución", ya que "ninguna promotora ha querido trabajar con el gobierno de Abel Caballero", por lo que tendrá que asumir su construcción "la futura empresa municipal de vivienda".

Una decisión que "no es meditada", sino "un recurso improvisado" del Gobierno local, ha indicado, además de incidir en que Caballero "se calló" que no se presentó ninguna empresa al concurso lanzado para el edificio de Esturáns.

Un "fracaso" de la licitación, que se cerró el pasado mes de junio, que ha provocado que se perdiese "un tiempo muy valioso" y que ha obligado a volver a empezar con un proyecto que ahora "es más caro y más lento", ya que el plazo de ejecución pasa de 16 a 24 meses.

Es decir, ha insistido, que aunque Caballero anunció que estaría listo en junio de 2026, es posible que en esa fecha "ni siquiera haya empezado a construirlo". "Cuando más necesaria es la vivienda, peor gestiona el señor Caballero", ha añadido la dirigente popular.

Por todo ello, la presidenta del PP de Vigo ha invitado a Caballero a "pasarse más por Navia" para comprobar cómo se construyen 1.600 viviendas y también echar un vistazo al proyecto del Ofimático, que prevé la promoción de 2.300 pisos y que ya se encuentra en exposición pública.