La Xunta forma a diez desempleados en tareas forestales en los Montes de Vigo

La Xunta forma a 10 desempleados en tareas forestales en los Montes de Vigo Xunta de Galicia

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, visitó este martes a los participantes en el IV Obradoiro Forestal en los Montes de Vigo que permitió formar durante este año a 10 personas desempleadas en tareas de desbroce, repoblaciones e infraestructuras forestales, recolección de frutos y semillas, tratamientos silvícolas y control de plagas y enfermedades.

La representante autonómica señaló que el curso tuvo una inversión de 205.964 euros por parte de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración para reeditar una edición más la iniciativa que promueve la Mancomunidad de Montes de Vigo.