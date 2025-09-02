La Xunta forma a diez desempleados en tareas forestales en los Montes de Vigo

La Xunta forma a 10 desempleados en tareas forestales en los Montes de Vigo

La Xunta invirtió 3,9 millones en 2025 para un total de diez cursos en el área de Vigo

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, visitó este martes a los participantes en el IV Obradoiro Forestal en los Montes de Vigo que permitió formar durante este año a 10 personas desempleadas en tareas de desbroce, repoblaciones e infraestructuras forestales, recolección de frutos y semillas, tratamientos silvícolas y control de plagas y enfermedades.

La representante autonómica señaló que el curso tuvo una inversión de 205.964 euros por parte de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración para reeditar una edición más la iniciativa que promueve la Mancomunidad de Montes de Vigo.

Además, la delegada indicó que la Xunta invirtió 3,9 millones en 2025 para un total de diez cursos en el área de Vigo.