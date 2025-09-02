Ofrecido por:
La Xunta forma a diez desempleados en tareas forestales en los Montes de Vigo
La Xunta invirtió 3,9 millones en 2025 para un total de diez cursos en el área de Vigo
La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, visitó este martes a los participantes en el IV Obradoiro Forestal en los Montes de Vigo que permitió formar durante este año a 10 personas desempleadas en tareas de desbroce, repoblaciones e infraestructuras forestales, recolección de frutos y semillas, tratamientos silvícolas y control de plagas y enfermedades.
La representante autonómica señaló que el curso tuvo una inversión de 205.964 euros por parte de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración para reeditar una edición más la iniciativa que promueve la Mancomunidad de Montes de Vigo.