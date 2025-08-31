Un incendio en un coche, dentro de un túnel en A Cañiza (Pontevedra), obliga a cortar la A-52

Un coche ardió mientras circulaba por el interior del túnel de O Folgoso, en A Cañiza (Pontevedra), dirección Ourense. El incendio, que tuvo lugar en la noche del sábado, obligó a realizar cortes en la A-52, que no se levantaron por completo hasta dos horas y media después.

Según informa la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar para realizar los respectivos cortes, a las 21:05 se procedió a la interrupción del tráfico en la A-52 en ambos sentidos debido al fuego. La circulación se detuvo entre los puntos kilométricos del 278 al 281,9.

A las 21:43, el tráfico se pudo reanudar en sentido Porriño, mientras el resto seguía desviado por la N-120. A las 23:29, la circulación fue restablecida por completo. Hasta allí también acudieron los Bomberos de Ponteareas, que se encargaron de la extinción del fuego.