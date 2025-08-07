La construcción de los Peiraos do Solpor de Vigo "avanza a buen ritmo" y se espera que estén listos en 2026

Los trabajos de construcción de la estructura que albergará el faro y observatorio submarino que culminará los Peiraos do Solpor, avanzan a buen ritmo y se estima que la botadura pueda tener lugar a finales de septiembre.

Así lo ha podido constatar el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, quien visitó este jueves las instalaciones del astillero vigués Cardama Shipyards, donde se está llevando a cabo el proyecto.

El observatorio submarino, que cuenta con cinco ventanas sumergidas de gran tamaño, además de ascensor y escaleras, y que alcanzará una altura de 15 metros, será remolcado hasta Bouzas en flotación, una vez realizadas las pruebas de estanqueidad y presión, al igual que se transportó el Nautilus construido por el mismo astillero.

Mientras tanto, en la escollera que rodea la terminal de coches de Bouzas, continúan, a buen ritmo, los trabajos de pilotaje que darán soporte al visor submarino y las pasarelas. De acuerdo con las previsiones actuales, Peiraos do Solpor será una realidad en el próximo año.