Caballero vuelve a pedir que la Diputación aumente la asignación a Vigo: "Le regalamos 65 millones de euros"

Abel Caballero ha vuelto a solicitar a la Diputación de Pontevedra que "actualice y repare" de acuerdo al IPC la asignación que recibe Vigo de los presupuestos provinciales, a los que aporta "70 millones de euros".

"La Diputación revierte a Vigo solamente 5 millones de euros, por tanto, nosotros le regalamos 65 millones de euros", ha desgranado Caballero, que ha reiterado que esa cantidad fue la que se acordó con el gobierno de Carmela Silva "hace 10 años" y que se debe de aumentar hasta los 6.250.000 euros. "Yo le mandé una carta al presidente de la Diputación diciendo que la asignación de este año se tiene que subir de 5 a 6.250.000 euros, y no lo hacen: están esquilmando la ciudad de Vigo", ha denunciado.

Para el regidor olívico, para la Diputación de Pontevedra Vigo ocupa un "vergonzoso tercer lugar" en lo que se refiere a sus intereses; "el presidente no es de Vigo, el vicepresidente primero es de Pontevedra y en Vigo no tiene ninguna fuerza el Partido Popular para obligar", ha incidido, mientras que la ciudad "sólo tiene la vicepresidencia segunda de la Diputación". "Cuando la Diputación la ganó el Partido Socialista, la presidenta de la Diputación fue una persona de Vigo, una teniente alcalde de Vigo", ha sentenciado.

"Profunda insolidaridad"

La presidenta del PP de Vigo y vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, ha salido al paso de estas declaraciones de Abel Caballero criticando su "profunda insolidaridad" con "el conjunto de la provincia de Pontevedra".

Según Sánchez, el IPC que reclama "ya se está invirtiendo en la ciudad", ya que el actual gobierno provincial "ha comprometido para Vigo 30 millones de euros". "En esa cifra se incluyen, por cierto, los 6,2 millones que rescaté por su incompetencia, por no ser capaz de ejecutar ese importe. Y ni siquiera tuvo la deferencia de reconocerlo, porque le fastidia admitir que puedo gestionar mejor que él", ha declarado en un audio remitido a los medios.

La vicepresidenta provincial ha señalado el "sectarismo político" del regidor al hacer referencia al partido que actualmente dirige la Diputación.

Además, ha aprovechado para "recordarle que tiene deberes" porque "aún no ha aclarado si quiere que destinemos 5 millones a la piscina de Teis o no los quiere". "Quiere más dinero, pero no concreta a qué quiere dedicarlo y además muestra su ineptitud a la hora de ejecutarlo", ha sentenciado.