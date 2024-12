Detenido en Vigo un menor de 14 años por amenazar a otro con una navaja

Un menor de 14 años ha sido detenido en Vigo por la agresión a otro joven el pasado mes de noviembre. Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que ha añadido que fue la Policía Nacional quien procedió a la detención del menor, que hace unos días protagonizó unas supuestas amenazas en un centro educativo de la ciudad hacia otro joven, al que le sacó una navaja.

Según informa Europa Press, se trata del mismo menor que a finales del pasado mes de noviembre agredió a otro joven en la zona de la plaza de la Estrella de Vigo causándole lesiones en el lóbulo de la oreja en venganza por una riña anterior entre ellos.

El chico, de 14 años, ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, que está valorando las medidas a tomar ante esta reiteración de comportamientos violentos.

Ante esta situación, el subdelegado ha incidido en que, "aunque es cierto que suelen acudir a zonas de ocio nocturno en las que se consume alcohol y son protagonistas habituales de comportamientos incívicos y de incidentes de orden público, también es verdad que no deja de ser un grupo de chavales con edades comprendidas entre los 14 y 15 años".

"No quiero en absoluto quitar importancia a estas actitudes, pues evidentemente un adolescente violento que sale a la calle y va al colegio con navaja y objetos contundentes genera una legítima preocupación. Pero insisto en que no podemos olvidar que se trata de una persona que no ha alcanzado la madurez", ha señalado.

De hecho, ha comentado que el joven, cuando fue informado de las posibles consecuencias de sus acciones, "se ha derrumbado y no ha podido contener las lágrimas".

Abel Losada ha expresado toda su solidaridad con los jóvenes agredidos y amenazados, así como con todas sus familias. Ha hecho hincapié también en que la policía "ha actuado y seguirá actuando" para exigir las responsabilidades que correspondan, "siempre dentro del marco legal aplicable a jóvenes de tan corta edad".

"Una vez expuestos los ejes objetivos, una pelea con lesiones y una amenaza entre adolescentes, me toca también hacer una llamada a la sensatez en estos tiempos de exageraciones, ruido y fake news en prime time. Así que no puedo más que rechazar las informaciones de tono sensacionalista y los bulos en redes sociales, reproducidos de manera absolutamente desafortunada", ha defendido.

Considera que se contribuye así a generar una "alarma innecesaria" y a presentar Vigo como una ciudad insegura "y que las bandas campan a sus anchas, cosa muy lejos de la realidad, por no decir surrealista".

El agredido "lleva días sin ir al instituto"

Los padres del menor que sufrió una agresión hace varias semanas han denunciado que su hijo continúa sufriendo diversas amenazas, asegurando que "lleva días sin ir al instituto" y que tampoco ellos "duermen" al ver la situación en la que se encuentra el joven, de 14 años de edad.

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, los hechos se habrían producido a finales del pasado mes de noviembre en la zona de la Plaza de la Estrella de la ciudad olívica. Allí, el menor habría sido agredido, resultando herido en la oreja. Tras el incidente, la familia habría denunciado los hechos, deteniéndose a otro menor como presunto autor de la agresión.

Ahora, se investiga lo ocurrido, denunciando la familia públicamente que se trató de una agresión multitudinaria con puños americanos donde varios jóvenes persiguieron a su hijo y lo agredieron.

Además, han lamentado que su hijo sufre amenazas a través de su teléfono móvil, llegando incluso sus progenitores a ser amenazados después de exponer la situación ante los medios de comunicación.

Por todo ello, han pedido ayuda a la Justicia, para que tome medidas porque su hijo lleva días sin poder ir al instituto, indicando también que varios jóvenes fueron a la puerta del centro a amenazar a amigos del menor.

"Esto va a acabar mal", han lamentado, aludiendo a que otros jóvenes también han sido agredidos en la ciudad. Según los padres, su hijo tiene "muy alta autoestima", pero de no haber sido así, podría haber tratado de quitarse la vida.

El caso lo investiga tanto Fiscalía de Menores como el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, al desconocerse si alguno de los agresores es mayor de edad. Precisamente este último Juzgado ha tomado declaración este miércoles al menor, quien ha vuelto a relatar lo que vivió a finales del mes de noviembre.