Abel Caballero vuelve a reivindicar que se escuche "la voz de Vigo" para "seguir estando en Europa"

Centenares de personas se han dado cita este miércoles a las 20:00 horas en la Puerta del Sol de Vigo para asistir al segundo concierto reivindicativo convocado por el Concello para reclamar tres infraestructuras que consideran claves para la ciudad.

Treintayseis Caballero clama desde la viguesa Porta do Sol por la llegada del AVE directo a la ciudad

Una concentración que ha arrancado con la actuación de músicos de las nueve escuelas de la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo, que han interpretado cuatro piezas antes de dar paso a Abel Caballero.

Micrófono en mano, el alcalde de Vigo ha expuesto un hilo histórico, apoyado por la gran pantalla desplegada en el lugar, sobre cómo la ciudad había ido superando adversidades como la "negación del AVE en 2002 y 2014", cuando le "vetaron Cíes Patrimonio de la Humanidad" o quisieron "cerrar el aeropuerto. "Les ganamos", ha celebrado Caballero en referencia a la Xunta, a la que ha vuelto a convertir en la diana de sus críticas por sus acciones en relación a las infraestructuras de la ciudad.

El regidor olívico ha enumerado las tres grandes demandas de la ciudad por las que ha convocado estas concentraciones alrededor del árbol de Navidad de la Puerta del Sol: el AVE directo a Madrid por Cerdedo, el AVE Vigo-Oporto en 2030 y la autovía en túnel a O Porriño.

Segundo concierto reivindicativo en la Puerta del Sol. Treintayseis

"Vigo no se rinde"

Unas infraestructuras que "están en marcha gracias al Gobierno de España", ha proclamado Caballero, que ha reivindicado que "se siga escuchando la voz de Vigo" porque "queremos seguir estando en Europa".

"Vigo no se rinde", ha incidido y ha puesto en valor "la fuerza de la ciudad" para que finalmente estas tres demandas se hagan realidad. Un discurso que ha rematado con el "Viva Vigo", seguido y aplaudido por los presentes.

El acto ha continuado con otras cuatro piezas de la Banda de Música, entre las que han estado una versión del All I want for Christmast is you y el himno gallego para poner el broche de oro a la jornada.