Quedan más encendidos de Navidad en Vigo: Esta es la fecha en el Centro Comercial A Laxe

Con el del pasado 16 de noviembre no se dieron por concluidos los encendidos en la Ciudad de las Luces, es decir, Vigo. Desde que Abel Caballero dio por iniciada la Navidad en la ciudad olívica, cada vez son más los establecimientos y superficies comerciales que apuestan por celebrar la cuenta atrás y el pulsado del interruptor que activa su propio lucerío navideño.

Así será en el Centro Comercial A Laxe, junto al Puerto de Vigo, en donde este evento se ha venido celebrando en los últimos años. Este 2024 no será una excepción, así que el próximo 28 de noviembre el centro de ocio activará sus propias fiestas y decorado a partir de las 19:00 horas de la tarde.

Antes de la hora prevista para el encendido, Troula Animación ofrecerá, desde las 18:15 horas, un pasacalles. Llevará por título "A luz do camiño". La música no faltará en esta celebración, pues, a partir desde las 19:15 horas y una vez iluminado el centro comercial, Paty Lesta & The Hits ofrecerán una actuación especial.