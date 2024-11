El BNG de Vigo señala al Concello como "cómplice" de Vitrasa al subvencionar "la precariedad"

El BNG asegura que el Concello ha transferido alrededor de 50 millones de euros a Vitrasa desde el año 2019, a pesar de que la empresa concesionaria del autobús urbano ha recortado 250 frecuencias diarias y ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores.

El frente nacionaliasta señala en un comunicado al Gobierno de Abel Caballero como "cómplice" de la empresa y advierte que no se puede seguir subvencionando "a precariedade nun servizo de titularidade municipal".

Según el portavoz del BNG vigués, Xabier P. Igrexas, a la indemnización de 12 millones de euros en favor de Vitrasa, se añaden los 7 millones abonados por el desequilibrio de la concesión y las subvenciones anuales que desembolsa el Concello por las tarifas bonificadas; un total que, en suma, asciende a casi 50 millones de euros en el último lustro.

"É indefendíbel que, con esa inxente transferencia de diñeiro público, a empresa teña insistido en precarizar, e moito, tanto as condicións laborais e salariais do seu persoal como tamén as condicións que presta nun servizo público de carácter esencial", sentencia Igrexas, que culpa al Gobierno local de la "barra libre e á complicidade" con la dirección de Vitrasa. "Coa política de mobilidade de Abel Caballero a única que gaña sempre é Vitrasa", incide, y subraya que "o único que se move é cada vez máis diñeiro público das arcas do Concello aos petos da empresa".

Desde el BNG consideran una evidencia del "pésimo" servicio de Vitrasa la pérdida de un 11% de los viajeros con respecto a antes de la pandemia, según datos del propio Concello, fruto de los "brutais" recortes, que ascienden a 250 frecuencias diarias menos que en 2019, y por los horarios "desregulados".

El frente nacionalista cree que el vencimiento de la concesión en junio de 2025 será una oportunidad para mejorar el servicio.