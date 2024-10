Vigo presume del Halo, que va camino de los 2 millones de usuarios al año

El ascensor Halo ha vuelto a destacar entre otras infraestructuras dedicadas a la movilidad a nivel mundial tras recibir el premio "Best of Best" de los Architecture Master Prize en la categoría 'Transportation'.

Así lo ha anunciado Abel Caballero, que ha destacado que el nivel de utilización del Halo se empieza a aproximar a los dos millones de viajes al año, a falta de 4 meses para que se cumplan los 365 días desde su puesta en marcha, el 16 de febrero de este año.

"El Halo sigue llamando la atención del mundo por su belleza, por su tecnología, por lo que significa y porque hace milones de viajes al año", ha destacado Caballero.

Imagen cenital del Halo. NOARQ/AM2 Arquitectos

El premio, en el que ha aparecido reconocido con el Humen High Speed Railway Station de Hong Kong, la red de metro ligero de Montreal y la Terminal A del Zayed International Airport de Londres, se entrengará el próximo 18 de noviembre en el Guggenheim de Bilbao.