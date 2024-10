Caballero exige la gratuidad de la autopista del Val Miñor: "¿Rueda se ha vuelto a olvidar de Vigo?"

"Yo le pregunto a Rueda, ¿se volvió a olvidar de Vigo otra vez?". Abel Caballero ha vuelto a señalar al presindente de la Xunta, tras el anuncio de que se rescatarán las cuatro autovías gallegas con 'peajes en sombra': Barbanza, O Salnés, Ourense-Celanova y Santiago-Brión.

El regidor olívico ha exigido que, igual que se rescatan estas vías en las que "ya no se pagaba peaje, y me parece muy bien", la Xunta libere del pago a la Autovía del Val Miñor, que conecta Vigo con Baiona. "Yo también quiero que la autovía Vigo-Baiona sea libre de peaje", ha exigido; "me da igual cómo lo hagan, pero la quiero libre de peaje".

Además, Caballero también ha reiterado su reclamación de gratuidad para la AP-9, en especial en el tramo entre Vigo y Pontevedra, que comunica "un área urbana con una relación intensísima" y "tiene que ser completamente gratuita".

"Cada vez que gobierna el Partido Socialista, la autopista AP-9 rebaja su precio, hay gratis trayectos enteros, gratis las vueltas, más descuentos", ha manifestado Caballero, "mientras que cuando gobierna el PP "no hay ningún descuento".