Piden la retirada en Vigo de la campaña "ultraespañolista" por el Día de la Hispanidad

Con motivo del Día de la Hispanidad, que se celebra mañana sábado, 12 de octubre, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha lanzado una campaña con el lema "Ni genocidas, ni esclavistas: fueron héroes y santos" a través de 196 carteles en 62 ciudades de toda España.

Una de ellas es Vigo, donde esta cartelería ha aparecido en marquesinas de diversas paradas de autobús de la ciudad, en calles como García Barbón. Una campaña "ultraespañolista" que ha denunciado el BNG, instando al Concello a que las retire, y que, según ACdP, "busca desmontar los tópicos de la leyenda negra contra la Hispanidad".

Según el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, esta campaña "promove abertamente o odio e alenta un discurso antihistórico que nega o xenocidio, a dominación e a escravitude que provocou a conquista colonial de América promovida desde o século XV".

"Presentar como heroes e santos os responsábeis dun réxime de dominación violenta ao servizo da monarquía española que provocou, segundo diversas estimacións históricas, a morte de 9 de cada 10 indíxenas e millóns de persoas escravizadas atenta contra a defensa dos máis elementais dereitos humanos", ha explicado en un comunicado.

Por esto, Igrexas ha urgido al Gobierno municipal de Abel Caballero a actuar contra estos carteles que hacen "apoloxía do xenocidio" y retire la campaña del mobiliario público. "O nacionalismo galego non recoñecemos nin participamos de conmemoracións que celebran a opresión a lume e sangue dos pobos, por iso dicimos rotundamente que non temos nada que celebrar o 12 de outubro", ha sentenciado.