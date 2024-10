El conductor novel acusado de homicidio imprudente a un motorista en Vigo alega que perdió el conocimiento

El conductor novel acusado de un homicidio imprudente por salirse de su carril en julio de 2023 y embestir a un motorista ha sido juzgado este jueves en la sala de lo Penal 2 de Vigo. Durante el juicio, el acusado ha alegado que no tiene explicación para el accidente, porque no recuerda el impacto, y cree que perdió el conocimiento en ese momento.

Los hechos ocurrieron en la carretera PO-552, cuando el chico, que se había sacado el carné de conducir una semana antes, circulaba en el coche de su madre en dirección a Vigo y, en una recta, el vehículo desvió su trayectoria paulatinamente, hasta colisionar con una motorista que circulaba en sentido contrario, y que intentó frenar y evitar el choque sin conseguirlo, falleciendo en el momento.

En su declaración, el acusado ha explicado que recuerda ir circulando "en caravana" y, lo siguiente, estar ya en el carril contrario con el airbag desplegado, tras el accidente. "No tengo ninguna explicación a lo ocurrido, la única explicación que se me ocurre es que hubiera perdido el conocimiento", ha señalado.

La Fiscalía expone en su escrito que el chico, diagnosticado de TDAH, estaba tomando medicación y que, en el examen psicotécnico para obtener el carné, ocultó esa información. De hecho, Europa Press recoge que en las pruebas realizadas tras el siniestro, dio positivo en anfetamina. Por ello, la fiscalía pide para el joven la pena de 2 años de prisión y retirada del carné de conducir durante 4 años.

No obstante, el acusado ha asegurado ante el tribunal que, cuando hizo el examen psicoténico sí informó de que tiene TDAH y un tratamiento pautado, y ello a pesar de que no le preguntaron si tenía alguna enfermedad ni le pidieron informe de su psiquiatra.

Entre los testigos que han declarado en la vista, los guardias civiles que acudieron al lugar del siniestro han explicado que el conductor estaba "muy nervioso" y "en shock" pero que no aparentaba estar bajo los síntomas de alcohol o drogas, aunque sí explicó que estaba tomando medicación.

Algunos conductores que presenciaron lo ocurrido han señalado que el coche del acusado se desvió de su trayectoria de forma paulatina, sin maniobras bruscas, hasta que impactó contra la moto de la víctima.

El psiquiatra del acusado ha explicado la medicación que toma su paciente, y ha señalado que nunca antes le había referido que hubiera tenido efectos secundarios, como pérdidas de conocimiento.

Finalmente, los responsables del centro psicotécnico han asegurado que, en el informe que elaboraron para la tramitación del permiso de conducir, no está reflejado el trastorno que padece el conductor ni la medicación "porque no lo dijo".

"Desatención" del conductor

En su informe final, la Fiscalía ha mantenido sus conclusiones y su petición de pena, y ha apuntado que el accidente se debió a la "desatención" del conductor, y no a una causa médica, por lo que el chico "tiene que responder penalmente".

Su defensa pide que sea eximido de tal responsabilidad, ya que embistió a la motorista porque había perdido el conocimiento, en un accidente "que no era previsible" ni podía evitar.