Juicio contra el ex Grapo que disparó a un joven en Vigo: "Juro por la Biblia que nunca lo quise matar"

Este jueves ha comenzado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio contra el ex Grapo Manuel B.G. acusado de disparar a un joven en el parque de Castrelos de Vigo en septiembre de 2023.

El hombre ha declarado que disparó porque estaba "aterrorizado" ya que había tenido un encontronazo con él meses antes. "Es que en junio casi me mata", ha justificado, por lo que el disparo era intimidatorio ante la amenaza de que fuera "a rematarlo". "Juro por la Biblia que nunca lo quise matar", ha proclamado.

Sobre el arma de fuego con la que realizó el disparo, ha explicado que tenía el arma desde hace tiempo y que la llevaba encima "de vez en cuando" porque está "amenazado de muerte" por el Grapo, organización a la que ha dicho que perteneció "hace 40 años".

"Me buscaba para disparar"

Por su parte, el joven ha declarado que el acusado lo había "amenazado de muerte" en ocasiones anteriores y que ese día proclamó que estaba "esperando" ese momento y que sacó una pistola y le disparó.

Al ver el arma, retrocedió y se escondió tras un árbol mientras grababa la escena con el móvil, y ha asegurado que "él me buscaba para disparar". Algo que también ha corroborado su pareja, que se encontraba con él en el lugar de los hechos; según ésta, "disparaba directamente contra él (su novio)", y les había advertido de que iban "a morir".

Los agentes de Policía que prestaron declaración como testigos y peritos han confirmado que, tras la detención, el acusado manifestó varias veces que iba a matar al chico y que, si no lo hacía él directamente, mandaría a "alguien" a hacerlo.

Asimismo, constataron, por las imágenes grabadas y por la muesca hecha por la bala en el árbol, que Manuel montó la pistola e hizo un primer intento de disparo, pero el arma se encasquilló. Luego realizó un disparo efectivo y "por poco no le dio en la cabeza" a la víctima, que se encontraba "totalmente enfilado, en la línea de fuego".

El forense que examinó a Manuel B.G. han señalado ante el tribunal que el acusado no presentaba patología psiquiátrica y que, si bien había tenido un trastorno depresivo "muy anterior a los hechos", no constaba ningún diagnóstico ni tratamiento médico.

Hechos acreditados para el Fiscal

El Fiscal ha concluido en su informe final que han quedado acreditados tanto la tenencia ilícita del arma como el intento de asesinato. "Dispara de manera directa, intencionada y premeditada, apuntando a la cabeza de la víctima", ha subrayado, y ha añadido que no hubo una muerte consumada "gracias a que la víctima huyó y a la falta de pericia del acusado".

La acusación particular ha subrayado la intencionalidad del acusado al disparar al chico, buscando "acabar con su vida" en una acción "claramente premeditada". "Que la bala diera en el árbol fue una cuestión de suerte", ha recalcado.

Por su parte, la defensa de Manuel B.G. ha pedido su libre absolución, invocando la circunstancia eximente de "miedo insuperable" por una suma de circunstancias "que lo aterrorizaban", porque había sido previamente "agredido" por el denunciante.

Además, ha advertido de que "no se cumplen los términos" para considerar lo ocurrido un intento de asesinato, y ha recordado que el acusado pudo haber avanzado hacia el chico, dispararle desde más cerca, pero no lo hizo porque su intención era "atemorizarlo para que no se metiera más con él".

Se enfrenta a 10 años de prisión

En su alegato final, Manuel B.G. ha repetido que iba armado porque teme por su vida, al estar "amenazado por el Grapo", y que tenía miedo de que el joven le agrediera, como había ocurrido en junio. "Yo nunca tuve intención de matar a nadie, tengo 70 años y he vivido todo tipo de situaciones, y nunca he querido matar a nadie", ha proclamado.

Tras cuestionar las declaraciones de algunos testigos, ha lamentado que se encuentra "muy enfermo" y que en la prisión de A Lama, donde está interno, "no hay medicinas ni médicos". "Lo probable es que no pase de este invierno. Que sea lo que tenga que ser, si tengo que morir en la cárcel, muero", ha zanjado.

El acusado se enfrenta a una petición, por parte de la Fiscalía, de penas que suman 10 años de prisión, por los delitos de asesinato en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.