El BNG de Vigo pide que se recojan las demandas de los usuarios del bus urbano

El Bloque Nacionalista Galego ha pedido al gobierno local de Abel Caballero información sobre el estudio encargado por el propio ente local sobre la demanda del transporte urbano colectivo de Vigo y que se adjudicó en 2023 por un montante de 319 mil euros.

Según precisó el voceiro nacionalista, Xabier P. Igrexas, "non temos constancia de que se teña realizado unha soa" de las más de 4.000 encuestas comprometidas en hogares y a personas usuarias.

Sobre el informe, anotó Igrexas, éste "ten que ser a folla de ruta para deseñar a rede de bus urbano da cidade de cara á renovación do servizo en xuño de 2025, data na que conclúe a actual concesión de Vitrasa". Además, el líder local del BNG alertó de la posibilidad de que dichas encuestas terminen por resultar las mismas "fake" y "realizadas por Vitrasa e nas que non se preguntaba nin sobre as frecuencias, nin sobre os horarios, nin sobre os tempos de traxecto..."

Por último, el BNG, que aseguró que, desde 2019 se suprimieron 250 frecuencias diarias; criticó la falta de interlocución en este senido con el movimiento vecinal y con las organizaciones sindicales y colectivos de usuarios. También censuró el hecho de que el Consello Sectorial de Transportes del Consistorio "leve anos sen convocarse". Los nacionalistas siguen demandando un modelo de gestión público de este servicio.