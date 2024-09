Georgina catapulta la Navidad de Vigo mencionándola en su famoso documental

"Soy Georgina", en su tercera entrega, ya está "rompiendo" el contador de visitas de Netflix. La popular "influencer" regresa una vez más para contar sus historias, viajes y eventos de lujo junto al astro del fútbol Cristiano Ronaldo y con la familia numerosa que ha formado al lado del portugués.

La repercusión de este formato documental es incalculable, por ello, cualquier mención, marca o evento que en él se cuela adquiere una enorme visibilidad. Es por lo anterior por lo que muchos han calificado de "fantasía" el hecho de que la de Huesca haya hecho una mención más que inesperada: "¡Bienvenidos a Giolandia, aquí encontraréis más luces que en Vigo!"

De esta manera, Georgina, que cuenta con más de 63 millones de seguidores en Instagram, ha terminado de catapultar una Navidad más que conocida: La de la ciudad olívica.

La respuesta del regidor local, Abel Caballero, no se ha hecho esperar, y esta misma mañana empleaba sus redes sociales: "Georgina, eres fantástica, una crack, y me entusiasma que quieras emular la Navidad de Vigo", comenzó diciendo el alcalde en un vídeo dedicado a la popular creadora de contenido. Eso sí, como es habitual, Caballero no se doblegó ante la estrella y menos hablando de su ciudad: "Pero a Vigo, en luces de Navidad, no le gana ni Nueva York", advirtió.

El regidor quiso aprovechar el revuelo para invitar a la mujer de Cristiano: "Nos encantaría que vinieses con tu familia aquí a la ciudad a vivir nuestras luces y a disfrutarlas. Te tenemos un enorme afecto", concluyó. ¿Vendrá Georgina a Vigo para grabar la cuarta entrega de su docureality?"