Las redes estallan de indignación con el nuevo cartel del Concello de Vigo

Varios usuarios de X, red social antes conocida como Twitter, han mostrado su indignación ante el último cartel presentado por la Consellería de Normalización Línguística del Concello de Vigo con motivo de la celebración de diversas 'regueifas' durante el mes de septiembre.

El debate en redes comenzó a partir del post de un usuario que publicaba el cartel del evento y su opinión sobre el mismo. "Necesito que alguien me explique cómo un Concello puede presentar un cartel así y no morirse de la vergüenza", decía la publicación, que actualmente tiene 16.600 visualizaciones.

Necesito que alguien me explique cómo un Concello puede presentar un cartel así y no morirse de la vergüenza. pic.twitter.com/CUFRhZEOtb — Pablo Vázquez (@_vazquez_varela) August 29, 2024

Ante esta jocosa opinión, no tardaron en llegar los comentarios de otros usuarios que no podían creer lo que estaban viendo, "un Concello no, el de Vigo... que se gasta una burrada de euros en luces led. A un Concello pequeñito y escaso de presupuesto y personal aún se le puede perdonar. En este caso tiene mucho más delito".

Y, los usuarios más perspicaces, no tardaron en señalar que el cartel está escrito en letra "Comic Sans", un estilo que los profesores prohíben a partir de los trabajos de Educación Primaria, por lo que muchos señalan que debe de estar hecho por un niño.