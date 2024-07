El BNG de Vigo denuncia la aparición de mensajes fascistas en O Castro

El BNG de Vigo, a través de su voceiro local, Xabier P. Igrexas, denunció esta mañana la aparición de pintadas fascistas y de exaltación del nazismo en el monte vigués de O Castro.

Más concretamente, Igrexas precisó que aparecieron vandalizados diferentes elementos de este enclave -entre ellos, la placa de inscripción del lugar de la memoria que señala la utilización de este monte como espacio en el que el régimen de Franco fusiló a 136 personas- con mensajes como "Rojos no".

El BNG pedirá al Gobierno de Caballero que retire unas pintadas "que atentan contra a memoria democrática e que ofenden ao conxunto dos vigueses e das viguesas". Además, prosiguió el nacionalista, este tipo de acciones suponen "un síntoma máis do preocupante avance do discurso do odio que empurra a dereita reaccionaria e ultraespañolista, e que debe ser confrontado con toda a firmeza polas institucións democráticas".

Por último, el voceiro insistió en la necesidad de eliminar "os símbolos fascistas e franquistas que siguen presentes en diferentes puntos da cidade de Vigo" comenzando por la retirada de la Cruz de los Caídos, "inaugurada polo propio dictador e que sigue presidindo, de maneira indigna, o monte do Castro".