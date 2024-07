Rescatan a un hombre herido tras caer en una zona de rocas en Gondomar (Pontevedra)

Un hombre fue rescatado en la parroquia de Vincios, en Gondomar, tras resultar herido al caer en una zona de rocas.

Según informa el 112 Galicia, recibieron la llamada de un particular alrededor de las 16:30 horas que les comunicaba que habían quedado con un familiar a las 13:30 horas y que no había aparecido y no lo localizaban.

Dos horas más tarde, otro particular que conocía al desaparecido, informó a los gestores de emergencias que lo había encontrado en una zona de rocas a la que había caido y que estaba herido.

Por la ubicación del varón, se dio aviso al Servicio de Guardacostas de Galicia, que movilizó el helicóptero Pesca I, ya que no era posible realizar el rescate por tierra. El hombre fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

A mayores, desde la sala de operaciones del 112 Galicia también se solicitó la intervención de Salvamento Marítimo, del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Porriño, de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, y de los efectivos de Protección Civil.

Accidente de parapente en Baltar (Ourense)

Otro hombre tuvo que ser trasladado en helicóptero medicalizado con base en Ourense tras sufrir un accidente mientras realizaba parapente en Baltar.

Fue un particular el que dio aviso al 112 Galicia a las 18:30 horas, que informaba que el parapentista había chocado contra una montaña mientras participaba en una competición y estaba en una zona de difícil acceso.

Con esta información, los operadores del 112 solicitaron la intervención de los Bomberos de Xinzo, que fueron los encargados de rescatar al herido y de trasladarlo hasta el helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para su posterior evacuación al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Asimismo, en el operativo también fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica y miembros de Protección Civil.