El CSIC despide a la tripulación del buque en el que desapareció una camarera gallega

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha decidido dar de baja el buque oceanográfico García del Cid y despedir al personal adscrito al barco, como denuncian los sindicatos. En esta embarcación desapareció la camarera María del Carmen Fernández, natural de Cangas (Pontevedra), en septiembre de 2023.

UGT, CSIF y CIG han criticado la "absoluta falta de voluntad negociadora" por parte de la institución con respecto al futuro del buque y lamentan la decisión de despedir a todos sus trabajadores, "empleados públicos, como el resto del personal laboral del CSIC, altamente especializado y con experiencia más que acreditada".

Los sindicatos aseguran que todos los argumentos aportados por la Administración "han sido rechazados de forma unánime y razonada por la parte social". "A pregunta de si la Administración estaría dispuesta a reconsiderar su decisión, la respuesta de esta ha sido tajante y que su decisión era firme, confirmando nuestros temores", señalan, en declaraciones recogidas por Europa Pres.

En este contexto, avisan de que se han negado también a un posible encuadramiento de dicho personal dentro del IV Convenio Único de la AGE "con explicaciones vagas y absolutamente indefendibles". "Todo esto nos hace sospechar que el CSIC está ocultando la verdadera razón para despedir a estos trabajadores", recalcan. Además, afean que el CSIC "ni siquiera ha aceptado una solución pactada para que fuese la Comisión Paritaria la que interpretase si dicha petición se ajusta al texto del IV Convenio y corregir los posibles errores, si los hubiese, en la petición realizada por los trabajadores del García del Cid".

Por su parte, fuentes del CSIC aseguran a Europa Press que han comunicado a sindicatos y trabajadores que están contactando con empresas e instituciones de la Administración General del Estado que tengan barcos en los que se puedan recolocar a estas personas de acuerdo a sus perfiles profesionales.

Desde CSIC explican que tras acabar la vida útil del García Cid se extingue la relación laboral de los trabajadores con el barco, por lo que no pueden seguir contratados en el buque. Por ello, la solución es buscar otras empresas de la Administración General del Estado en la que puedan recolocar a estos trabajadores.

Despido "inminente e injustificado"

Los sindicatos apuntan que la decisión llega en un momento en el que está próxima la botadura de un nuevo buque oceanográfico que precisará de tripulantes experimentados, tanto en temas marítimos como los propios del CSIC lo que, a su juicio, "hace aún más inexplicable la decisión tomada, salvo, claro está, que el objetivo del CSIC no sea otro que la externalización de esta tripulación".

Los sindicatos presentes en la Subcomisión Paritaria denuncian "la actitud obstruccionista y no negociadora por parte de la Administración CSIC para encontrar una solución justa a este colectivo de trabajadores, condenándoles a un despido inminente e injustificado".

"No se ajusta esta decisión a los reiterados anuncios en prensa y otros medios por parte del equipo directivo del CSIC (Presidencia y Secretaría General) de retener el talento, la experiencia y de fomentar un empleo digno dentro del organismo, contradiciéndose a sí mismos. ¿Dónde y cómo se van a crear esas grandes ofertas de empleo público que nos quieren vender si el CSIC no es capaz de encuadrar y recolocar a un colectivo de 11 empleados públicos fijos? ¿Por qué no se asigna esta tripulación a los nuevos barcos que está construyendo el CSIC?", se preguntan los sindicatos.