El Concello de Vigo financiará O Marisquiño con un millón de euros

Este lunes se firmó en el Concello de Vigo el convenio para "garantizar" la celebración de una nueva edición de O Marisquiño. El documento ratifica la aportación que hará el Consistorio a la cita deportiva y musical urbana, la cual asciende a un millón de euros.

Carlos Domínguez fue el encargado de firmar el acuerdo en representación del propio evento, mientras que el propio regidor olívico, Abel Caballero, acudió al acto por parte de la entidad local viguesa.

O Marisquiño regresará a Vigo desde el 8 de agosto al 11 del mismo mes. La mayoría de los actos se concentrarán en la zona de Samil: "Vigo y Samil se convertirán en el epicentro de los deportes de acción y de cultura urbana", aseguró Caballero, quien reiteró que O Marisquiño se financia, "en su totalidad", por parte del Ayuntamiento de Vigo. "La Xunta no aporta nada, el Puerto no aporta nada y la Diputación no aporta nada", concluyó.

Precisamente, a finales de la pasada semana se anunciaron los talleres infantiles de O Marisquiño, que serán gratuitos y variados: De Skate, graffiti o BMX, entre otros muchos.

La programación musical de O Marisquiño 2024 incluirá 15 actuaciones musicales que irán del funk al hip-hop, la electrónica o el neo-pop. Reality es uno de los artistas confirmados.