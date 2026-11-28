La Policía Local de Pontevedra denuncia a 41 conductores en una campaña de control de patinetes y bicicletas

La Policía Local de Pontevedra ha cerrado su campaña especial de control y vigilancia de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas con un balance de 107 vehículos inspeccionados, 41 conductores denunciados y un total de 57 denuncias tramitadas.

El operativo, desarrollado entre el 9 y el 22 de noviembre, se dividió en dos semanas.

Durante la primera se controlaron 71 vehículos y se interpusieron 37 denuncias a 26 conductores, mientras que en la segunda se inspeccionaron 36 vehículos y se tramitaron 20 denuncias a 15 personas.

Principales infracciones

Del conjunto de las 57 denuncias tramitadas, 28 estuvieron relacionadas con los requisitos y la documentación de los vehículos. La infracción más frecuente fue la falta de registro en la Dirección General de Tráfico (DGT), con 18 denuncias, seguida de la ausencia del seguro obligatorio, con siete.

También se registraron dos denuncias por carecer de identificación y una por falta de autorización para conducir.

En cuanto a las normas de circulación y seguridad, los agentes interpusieron 29 denuncias. La más habitual fue circular sin casco, con 15 infracciones, seguida del uso de auriculares, con cinco, entre ellas una a un ciclista y otra a un repartidor.

Además, la Policía Local detectó tres positivos en drogas, tres casos de circulación por las aceras, dos por transportar pasajeros y uno por no llevar chaleco.

Durante las dos semanas de campaña no se registraron denuncias relacionadas con la edad de los conductores ni con el uso del teléfono móvil.