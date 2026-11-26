Nueva jornada de retenciones en la AP-9: un accidente múltiple deja al menos un herido en Poio (Pontevedra)

Semana complicada en la autopista AP-9. Tras las retenciones sufridas este miércoles, este jueves se han vuelto a registrar retenciones kilométricas después de producirse un accidente múltiple, que ha dejado al menos un conductor herido en Poio (Pontevedra).

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos han ocurrido sobre las 15:20 horas en el punto kilométrico 131 de dicha vía. Tal como han informado varios particulares, tres coches habrían chocado, quedando los vehículos en medio de la carretera entorpeciendo la circulación.

Además, una de estas personas indicaba que al menos un conductor se encontraba "aturdido". Por ello, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ha alertado a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil de Tráfico, que se han desplazado al punto.

Este suceso ha provocado largas colas en la autopista, según fuentes presenciales consultadas por Europa Press. Todo ello solo unas horas después de que este pasado miércoles hasta tres accidentes en la AP-9 dejaron atascos kilométricos en Redondela, Vigo y Teo.