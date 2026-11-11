Herido leve un piquete tras ser atropellado por un coche durante la huelga general en Pontevedra

Un integrante de un piquete informativo ha resultado herido leve a primera hora de este miércoles tras ser atropellado por un turismo en el polígono industrial do Campiño, en Pontevedra, en el marco de la huelga general.

El incidente se produjo sobre las 06.00 horas en la calle Montelouredo, a la altura del punto limpio. Según fuentes de Comisiones Obreras, el herido, afiliado al sindicato, fue arrastrado unos 300 metros sobre el capó del vehículo hasta que el conductor frenó y pudo bajarse.

El trabajador sufrió contusiones en una pierna y una mano, por lo que fue trasladado al servicio de urgencias del hospital Montecelo. Allí recibió atención médica y fue dado de alta poco después.

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra han confirmado que existe un parte policial sobre el incidente entre el conductor y el piquete, aunque han precisado que no consta ninguna denuncia por estos hechos.