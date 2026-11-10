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Pontevedra

Siete años y medio de cárcel por agredir sexualmente de forma continuada a su nieta en Pontevedra

Además, deberá abonar 15.000 euros en concepto de daños morales a la víctima, su nieta

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Un hombre ha aceptado siete años y medio de prisión como autor de un delito continuado de agresión sexual cometido sobre su nieta menor de 16 años de edad en Pontevedra.

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La vista de conformidad por este caso se ha llevado a cabo este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el varón ha reconocido los hechos, pactando con las partes una pena inferior a la inicialmente solicitada.

Y es que el hombre se enfrentaba a nueve años de cárcel, aunque finalmente fue condenado a siete años y medio y al pago de una responsabilidad civil de 15.000 euros en concepto de daños morales a la víctima, su nieta.

Según recogía el escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado era el abuelo de la menor y todo ocurrió en enero de 2024 en el domicilio del ahora condenado, situado en Pontevedra.