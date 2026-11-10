Siete años y medio de cárcel por agredir sexualmente de forma continuada a su nieta en Pontevedra

Un hombre ha aceptado siete años y medio de prisión como autor de un delito continuado de agresión sexual cometido sobre su nieta menor de 16 años de edad en Pontevedra.

La vista de conformidad por este caso se ha llevado a cabo este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el varón ha reconocido los hechos, pactando con las partes una pena inferior a la inicialmente solicitada.

Y es que el hombre se enfrentaba a nueve años de cárcel, aunque finalmente fue condenado a siete años y medio y al pago de una responsabilidad civil de 15.000 euros en concepto de daños morales a la víctima, su nieta.

Según recogía el escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado era el abuelo de la menor y todo ocurrió en enero de 2024 en el domicilio del ahora condenado, situado en Pontevedra.