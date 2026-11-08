Una persona evacuada tras un incendio en una campana extractora de un piso de Pontevedra

Una persona ha tenido que ser evacuada este domingo tras originarse un incendio en la campana extractora de una vivienda de Pontevedra.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia a Europa Press, el fuego comenzó cerca de las 13:25 horas, en un inmueble de la calle Condesa Pardo Bazán, en Pontevedra. Fue un particular quien alertaba de que había comenzado a arder la campana extractora del interior de una vivienda.

Pese a que en un primer momento no constaban afectados, en una comunicación posterior se solicitó asistencia sanitaria para una persona que había sufrido quemaduras.

Hasta el punto se desplazó personal sanitario, que tuvo que trasladar a una persona al hospital de referencia. Mientras, los bomberos extinguieron el fuego, que solo llegó a afectar a la campana extractora.

Durante el operativo también participaron la Policía Nacional y la Policía Local, así como la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pontevedra.