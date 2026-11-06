Incendio en la AP-9: arde por completo un microbús a su paso por Vilaboa (Pontevedra)

Susto en medio de la AP-9 a su paso por Vilaboa, en Pontevedra: un microbús ha ardido por completo mientras circulaba por la autopista. Según informa el 112 Galicia, ninguna persona ha resultado herida.

El suceso tuvo lugar en la medianoche entre el jueves y el viernes. Entonces, un particular contactó con Emerxencias y señaló que estaban ardiendo los bajos de un microbús en el kilómetro 143 de la AP-9, a la altura de la parroquia de Cobres.

Europa Press informa que la veintena de personas que viajaban en el vehículo se encontraban ilesas fuera del vehículo, que quedó detenido en el arcén. Así, se solicitó la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de O Morrazo y los servicios de mantenimiento.

Asimismo, también intervinieron medios del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería do Medio Rural, ya que el fuego afectó a una zona de vegetación próxima a la vía. La circulación permaneció cortada durante las tareas de limpieza.