El Comité Unitario de Huelga de Pontevedra llama a secundar el paro general: "El 11 de noviembre paramos todos"

El Comité Unitario de Huelga de Pontevedra ha animado a la ciudadanía a participar en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, así como a sumarse a los piquetes informativos y a la manifestación prevista para esa jornada.

El Comité Unitario de Huelga se constituyó hace unos días como un espacio de coordinación entre organizaciones sindicales y movimientos sociales. Europa Press informa de que entre sus integrantes figuran la Acampada de Pontevedra, Comisiones Obreras, UGT, CUT y CGT, junto con el Colectivo por la Vivienda de Pontevedra, Amigas da Terra, Fulanas, Xuventude Comunista, Pontevedra con Palestina y Ecologistas en Acción.

"El 11 de noviembre paramos. Paramos todas, las aquí presentes y las que no", proclama el manifiesto que ha leído este viernes Hugo, portavoz de la Acampada de Pontevedra. El colectivo mantiene desde hace un mes una protesta en la Alameda de la ciudad, donde ha instalado un campamento reivindicativo inspirado en el movimiento de Sol de Madrid.

La jornada de movilización comenzará a las 22:00 horas del día 10 para aquellas personas cuyos turnos de trabajo se inicien a esa hora, según ha explicado José Luis García Pedrosa, secretario de Organización comarcal de Comisiones Obreras (CCOO).

Por su parte, la manifestación principal partirá el día 11 a las 11:00 horas de la plaza de A Peregrina y finalizará en la calle Alcalde Hevia, frente a la Delegación de la Consellería de Vivienda, en la zona de Campolongo.

Coincidiendo con esta jornada, las personas participantes en la acampada de la Alameda tienen previsto retirar las tiendas de campaña. En su comunicado, el Comité Unitario pone el foco en las consecuencias de "las dificultades para acceder a una vivienda digna", que, según señala, afectan a diferentes aspectos de la vida cotidiana.

Además de la manifestación, la convocatoria contempla la organización de piquetes informativos a lo largo de las 24 horas de huelga. Según han detallado, los sindicatos están desarrollando labores de difusión, informando a los trabajadores y promoviendo asambleas en los centros de trabajo, a las que se suman otras iniciativas impulsadas individualmente por cada organización.

El portavoz de la acampada ha concluido la lectura del manifiesto con un llamamiento a la movilización colectiva frente a la especulación y la precariedad, y contra la mercantilización de derechos fundamentales.

"Frente a la especulación, frente a la precariedad y frente a quien convierte un derecho fundamental en un negocio, tenemos que construir una respuesta organizada", ha afirmado.