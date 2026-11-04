Imagen del proyecto de ampliación del Hospital Montecelo, en Pontevedra.

Imagen del proyecto de ampliación del Hospital Montecelo, en Pontevedra. TPF

Pontevedra

La Xunta adjudica la planificación del traslado al Hospital Novo Montecelo de Pontevedra

El plazo de ejecución del contrato es de nueve meses y el importe asciende a los 566.519 euros

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El Portal de Contratos Públicos de la Xunta ha publicado la adjudicación del servicio de organización, planificación y ejecución de los procesos necesarios para el traslado de la actividad al Hospital Novo Montecelo de Pontevedra a la empresa Severiano Servicio Móvil S.A.U., por un importe de 566.519,32 euros.

Imagen del proyecto de ampliación del Hospital Montecelo, en Pontevedra.

Según informa el organismo autonómico, el objetivo de esta contratación es garantizar una ejecución eficaz, ordenada y segura del conjunto de actividades necesarias para el traslado y la puesta en funcionamiento del nuevo hospital público de Pontevedra. El contrato incluye la definición del procedimiento para trasladar el mobiliario y los equipos al nuevo centro, así como la asistencia técnica y el apoyo en la recepción del equipamiento de nueva adquisición.

Además, se elaborará un plan específico para la gestión, el traslado y la protección de la documentación confidencial del hospital, conforme a la normativa vigente. También se definirán los procedimientos necesarios para gestionar, depositar y trasladar correctamente a planta los residuos que se generen durante el traslado.

El plazo de ejecución del contrato es de nueve meses. Los cinco primeros se dedicarán a la planificación; el sexto, a la supervisión y aprobación del plan por parte de la unidad de seguimiento y control; y los tres restantes, a la ejecución material del traslado. Este cronograma no incluye la puesta en funcionamiento del servicio de radioterapia, que será el primero en entrar en funcionamiento.

Presupuesto de 2027

Para las obras y el equipamiento del Hospital Novo Montecelo, el presupuesto consignado para 2027 asciende a 55,2 millones de euros. De esta inversión, 11 millones se destinarán a finalizar las obras del nuevo hospital y a licitar los servicios de cafetería y aparcamiento.

Otros 38 millones se asignarán a la fase final del equipamiento, para adquirir los equipos correspondientes a los planes de necesidades de los nuevos servicios, laboratorios y salas de diagnóstico, así como mobiliario general para las áreas administrativas y las zonas de espera de pacientes.

Asimismo, se contemplan 5,7 millones de euros para el equipamiento de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) del nuevo centro hospitalario.