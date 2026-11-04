La Xunta adjudica la planificación del traslado al Hospital Novo Montecelo de Pontevedra

El Portal de Contratos Públicos de la Xunta ha publicado la adjudicación del servicio de organización, planificación y ejecución de los procesos necesarios para el traslado de la actividad al Hospital Novo Montecelo de Pontevedra a la empresa Severiano Servicio Móvil S.A.U., por un importe de 566.519,32 euros.

Según informa el organismo autonómico, el objetivo de esta contratación es garantizar una ejecución eficaz, ordenada y segura del conjunto de actividades necesarias para el traslado y la puesta en funcionamiento del nuevo hospital público de Pontevedra. El contrato incluye la definición del procedimiento para trasladar el mobiliario y los equipos al nuevo centro, así como la asistencia técnica y el apoyo en la recepción del equipamiento de nueva adquisición.

Además, se elaborará un plan específico para la gestión, el traslado y la protección de la documentación confidencial del hospital, conforme a la normativa vigente. También se definirán los procedimientos necesarios para gestionar, depositar y trasladar correctamente a planta los residuos que se generen durante el traslado.

El plazo de ejecución del contrato es de nueve meses. Los cinco primeros se dedicarán a la planificación; el sexto, a la supervisión y aprobación del plan por parte de la unidad de seguimiento y control; y los tres restantes, a la ejecución material del traslado. Este cronograma no incluye la puesta en funcionamiento del servicio de radioterapia, que será el primero en entrar en funcionamiento.

Presupuesto de 2027

Para las obras y el equipamiento del Hospital Novo Montecelo, el presupuesto consignado para 2027 asciende a 55,2 millones de euros. De esta inversión, 11 millones se destinarán a finalizar las obras del nuevo hospital y a licitar los servicios de cafetería y aparcamiento.

Otros 38 millones se asignarán a la fase final del equipamiento, para adquirir los equipos correspondientes a los planes de necesidades de los nuevos servicios, laboratorios y salas de diagnóstico, así como mobiliario general para las áreas administrativas y las zonas de espera de pacientes.

Asimismo, se contemplan 5,7 millones de euros para el equipamiento de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) del nuevo centro hospitalario.