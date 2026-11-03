La Xunta da luz verde ambiental con condiciones a construcción de la variante de Alba, en Pontevedra

La Xunta acaba de dar luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir una nueva carretera conocida como la Variante de Alba en el ayuntamiento de Pontevedra.

Según concluye el informe de impacto ambiental que emite la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que publica este martes el Diario Oficial de Galicia (DOG), "no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados de su ejecución siempre que se cumplan los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia diseñado al amparo de la iniciativa".

El proyecto, que promueve la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), consiste en la construcción de una nueva carretera de conexión entre la PO-531 y la N-550 para "reordenar el tráfico" que transita en la actualidad por las parroquias de Alba, Cerponzóns y Lérez, a unos seis kilómetros del centro urbano de Pontevedra.

Las conexiones con estas infraestructuras, explica la Xunta a Europa Press, se realizarán mediante glorietas, empleando una actual y otra de nueva construcción.

Asimismo, se proyectará también un viaducto que sirve para cruzar la AP-9 y la vía del ferrocarril. La Xunta destaca que este informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, un trámite en el que la documentación que presentó el promotor fue sometida a participación pública sin que se recibiera ningún escrito o alegación, al tiempo que fueron consultados 13 organismos.

Una vez emitido el informe de impacto ambiental, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente eligibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo y se le da publicidad mediante el DOG.