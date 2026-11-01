Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, Toledo.. Diego Radamés - Europa Press

Luto y "profunda tristeza" en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) por la muerte de una vecina en Urda

El Concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de María del Carmen Vázquez Nieto, una arquitecta de 42 años natural del municipio que perdió la vida en el accidente ferroviario registrado el pasado miércoles en Urda (Toledo).

El alcalde, Jorge Cubela, en nombre del Gobierno local y de toda la corporación municipal, ha trasladado públicamente sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima, cuya identidad se conoció este sábado.

"Su pérdida causa una profunda tristeza en nuestro municipio, que hoy comparte el pesar de una familia muy querida y apreciada por tantos vecinos y vecinas", señala el comunicado difundido por el Concello a través de sus redes sociales.

La fallecida era hija de Enrique Vázquez, exconcejal del Partido Popular en Cerdedo-Cotobade, una circunstancia que ha aumentado la conmoción en el municipio.

El Gobierno local ha querido hacer llegar a la familia su "cariño y solidaridad" en estos momentos de dolor. "Reciban un fuerte abrazo de todo Cerdedo-Cotobade", concluye el mensaje institucional.

El accidente ferroviario de Urda, en el que se vieron implicados dos trenes, ha dejado hasta el momento un balance provisional de 69 víctimas mortales.