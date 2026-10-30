La Xunta adjudica por 10,6 millones las obras de 54 viviendas públicas en Pontevedra

El consejo de administración de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) ha autorizado este viernes la adjudicación, por 10.686.378,97 euros, del contrato para construir 54 nuevas viviendas de promoción pública en Pontevedra. La empresa adjudicataria del contrato será Construcciones Ramírez S.L.

El consejo de administración autoriza la adjudicación de este contrato para la construcción de un edificio de alrededor de 54 viviendas en la parcela 19 de Valdecorvos, cedida por el Concello.

El proyecto fue redactado por Alberto Quintáns Arrondo y adjudicado por un importe de 349.218,30 euros.

El edificio proyectado consta de 152 viviendas, dos sótanos destinados a garajes; una planta baja dedicada a cinco portales de acceso al inmueble, locales de instalaciones, un espacio reservado para el almacenamiento de contenedores de basura, cuartos de limpieza y trasteros; y ocho plantas superiores destinadas a viviendas, además de un ático para trasteros.