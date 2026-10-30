Detenida en Marín una mujer que robaba joyas a la pareja de mayores que cuidaba

La Policía Nacional ha detenido a una cuidadora que robaba joyas a la pareja de personas de avanzada edad y en situación vulnerable para los que trabajaba. Los agentes concluyeron que la mujer se aprovechaba de su labor para sustraer las piezas que luego vendía en establecimiento de compra-venta de otras localidades.

Según fuentes policiales, los agentes se percataron de una inusual actividad de venta de joyas de la mujer tras iniciar la investigación. Más tarde, comprobaron que muchas de las piezas vendidas por esta persona tenían inscritas iniciales, fechas y nombres que coincidían con el matrimonio residente en Marín, para los que realizaba trabajos de cuidadora.

En consecuencia, los policías del Grupo Operativo de Marín detuvieron a la autora de los hechos y consiguieron recuperar algunas de las joyas sustraídas. En total, recuperaron una cantidad significativa de piezas, valoradas en 9.000 euros; entre ellas, algunas de valor sentimental especial como las alianzas de boda.

No es un caso único en Marín, ya que la misma comisaría identificó a otra mujer en el municipio como autora del uso fraudulento de una tarjeta bancaria de una anciana a la que prestaba asistencia domiciliaria. La detenida había hecho varios reintegros de dinero no autorizados en cajeros automáticos aprovechándose de la confianza de la persona mayor.

"Desde la Policía Nacional recordamos que es fundamental que las familias o allegados de las personas mayores estén vigilantes e informen a la Policía para poder actuar en prevención de este tipo de ilícitos penales", han recomendado las mismas fuentes policiales al informar sobre ambos delitos.