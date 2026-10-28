La Diputación destinará más de 42 millones a Pontevedra en 2027: estas son las principales inversiones

La Diputación de Pontevedra prevé destinar más de 42,7 millones de euros a inversiones directas en la ciudad durante 2027, según ha anunciado este miércoles el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, durante un desayuno informativo.

Las actuaciones abarcan mejoras en infraestructuras viarias, instalaciones deportivas, edificios históricos y proyectos culturales.

Entre las principales partidas destacan 1,5 millones de euros para mejorar la carretera de acceso a la base militar de la Brilat, 400.000 euros para la EP-018 en Xeve y 300.000 euros para el tramo de la Vía Verde entre Pontevedra y Arcade.

Museo y patrimonio

El Museo de Pontevedra concentrará buena parte de las inversiones, con un proyecto de rehabilitación de sus edificios históricos valorado provisionalmente en 13,5 millones de euros. También se contemplan cerca de 400.000 euros para reparar la cubierta del Edificio Fernández López y 821.000 euros para la restauración de los jardines de Santa Clara.

A estas actuaciones se suman la conservación del Palacete de las Mendoza, con un presupuesto de 473.000 euros, y la elaboración de un plan director para las Ruinas de Santo Domingo, dotado con 30.000 euros.

Instalaciones deportivas

Otra de las principales inversiones será la reforma del pabellón polideportivo de Príncipe Felipe, con 2,5 millones de euros. En este complejo también se destinarán 3,6 millones a mejorar la eficiencia energética de distintas instalaciones y 451.000 euros a renovar la instalación eléctrica.

En el ámbito deportivo, la Diputación aportará más de un millón de euros para renovar el césped del estadio municipal de Pasarón.

El presupuesto incluye además ayudas a iniciativas culturales, deportivas y educativas, como el festival Surfing the Lérez, el Pont-Up Store y la UNED.

Por último, Domínguez ha confirmado que se mantendrá el convenio anual de 2,5 millones de euros con el Ayuntamiento de Pontevedra, cuya asignación será de libre disposición municipal.