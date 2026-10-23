Herido un camionero tras volcar contra un talud y quedar atrapado en Dozón (Pontevedra)
Tuvo que ser excarcelado y fue evacuado en helicóptero con varias fracturas
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Un conductor de un camión tuvo que ser trasladado en helicóptero tras volcar contra un talud y quedar atrapado en la EP-6104, en el municipio pontevedrés de Dozón.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo cuando minutos antes de las 11:00 horas de este viernes y hasta el punto se desplazaron los Bomberos do Deza, los miembros del GES de Lalín, los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Guardia Civil de Tráfico.
El camionero tuvo que ser excarcelado y fue evacuado en helicóptero con varias fracturas.