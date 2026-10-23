Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado.

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado. Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Pontevedra

Herido un camionero tras volcar contra un talud y quedar atrapado en Dozón (Pontevedra)

Tuvo que ser excarcelado y fue evacuado en helicóptero con varias fracturas

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Un conductor de un camión tuvo que ser trasladado en helicóptero tras volcar contra un talud y quedar atrapado en la EP-6104, en el municipio pontevedrés de Dozón.

Reinvindican una plaza de apoyo en el EEI Vila Laura de Vigo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo cuando minutos antes de las 11:00 horas de este viernes y hasta el punto se desplazaron los Bomberos do Deza, los miembros del GES de Lalín, los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Guardia Civil de Tráfico.

El camionero tuvo que ser excarcelado y fue evacuado en helicóptero con varias fracturas.