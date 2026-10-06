Absuelto un acusado de participar en una estafa relacionada con una deuda hipotecaria en Pontevedra

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un hombre acusado de un delito continuado de estafa y otro de apropiación indebida.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, informa de que los hechos probados recogen que una de las dos denunciantes contrató en 2015 a una asesora para gestionar una deuda hipotecaria y evitar la subasta de su vivienda. Una de las perjudicadas entregó más de 70.000 euros y la otra aportó 7.906 euros. El acusado, marido de la asesora, figuraba como gestor financiero en el contrato y era titular conjunto de una de las cuentas en las que se ingresaron parte de los fondos, que finalmente no se destinaron al fin acordado.

Las magistradas consideran que la prueba practicada no permite acreditar la participación del investigado, ni que "se enriqueciera o disfrutara del dinero". La Sala ha destacado que las mujeres trataron directamente con la asesora, que era quien indicaba las gestiones que se iban a realizar y las cantidades que debían entregar.

La asesora falleció en marzo de 2026. La resolución no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).