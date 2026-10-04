Pontevedra se tiñe de verde contra el cáncer

Las calles de Pontevedra se tiñeron de verde este domingo durante la celebración de la 8ª edición de Pontevedra en Marcha Contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra, en la que participaron 2.916 personas.

La jornada arrancó en la Plaza de España con la actuación musical de Miguel Cerqueira y un calentamiento dirigido por el gimnasio Be One, que sirvieron para animar a los participantes antes del acto institucional y la salida de la prueba.

Durante la apertura del evento, la presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra, Ana García, quiso agradecer la implicación de la ciudadanía y destacó la importancia de una iniciativa que permite seguir avanzando en la investigación oncológica y mantener los servicios gratuitos que la entidad ofrece a pacientes y familiares.

Asimismo, recordó que cada inscripción contribuye a seguir impulsando la investigación y a mantener los programas de atención psicológica, social, logopedia, fisioterapia, acompañamiento y asesoramiento que la Asociación presta de manera gratuita.