Mindtech 2027 reunirá en Vigo a más de 250 expositores y 10.000 visitantes de 17 países

La feria industrial y tecnológica Mindtech celebrará su quinta edición del 27 al 29 de abril de 2027 en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), con la previsión de reunir a más de 250 expositores y 10.000 visitantes procedentes de más de 17 países.

La organización continúa avanzando en los preparativos del encuentro y ha renovado su acuerdo de colaboración con Abanca. El convenio fue firmado este lunes en Vigo por Enrique Mallón, director general de Mindtech, y Lino Comesaña, director de Negocio de Galicia, Asturias y León de Abanca.

Con esta alianza, ambas entidades buscan reforzar la proyección internacional de la industria gallega y consolidar la feria como uno de los principales puntos de encuentro del sector industrial y tecnológico del Polo Ibérico.

Más presencia internacional

Una de las principales características de la próxima edición será su dimensión internacional. Según los datos facilitados por la organización, el 60% de los expositores procederán de otras comunidades autónomas o de otros países.

"Estamos trabajando intensamente para hacer de esta edición un hito histórico, con más de 250 expositores y 10.000 visitantes de más de 17 países en este encuentro que nació de la propia industria y para la industria", destacó Mallón.

El director general de Mindtech subrayó la buena acogida que está teniendo la convocatoria, especialmente fuera de Galicia, y defendió el papel de la feria como plataforma para generar oportunidades comerciales.

"Es en encuentros como este donde se cierran contratos de calado y se crean nuevas relaciones comerciales de valor añadido para el tejido industrial", señaló.

Mallón también destacó el interés de empresas internacionales por establecer contactos comerciales en Galicia, a la que consideran una puerta de entrada al mercado europeo.

Innovación y nuevos negocios

La quinta edición de Mindtech volverá a contar con un programa centrado en la innovación, la tecnología y las oportunidades comerciales para las empresas participantes.

Entre sus principales propuestas estará el Startup Arena, un espacio desarrollado en colaboración con la Xunta de Galicia que reunirá a startups y aceleradoras con un elevado componente tecnológico y potencial de crecimiento. También se celebrará una nueva edición del Mindtech Startup Event, una competición que premiará a los proyectos emprendedores más innovadores.

La feria acogerá, además, los Mindtech Awards, que reconocerán a empresas y organizaciones destacadas en ámbitos como la innovación, la industria 4.0, las energías renovables, la ciberseguridad, la responsabilidad social corporativa y la colaboración empresarial. La convocatoria se abrirá próximamente.

Contactos comerciales

Los encuentros empresariales B2B volverán a ser uno de los ejes de la programación. Estas reuniones pondrán en contacto a expositores, compradores internacionales, proveedores de primer nivel y empresas visitantes con el objetivo de favorecer nuevas relaciones comerciales.

La agenda se completará con conferencias, talleres y ponencias sobre los principales desafíos del sector industrial, desde la transformación digital y la automatización hasta la transición energética, la inteligencia artificial y la captación de talento.

La industria de la seguridad y la defensa tendrá especial protagonismo en 2027, como uno de los ámbitos en los que la organización identifica nuevas oportunidades de negocio para el tejido industrial.

Con este programa, Mindtech aspira a reforzar su papel como escaparate internacional de las capacidades industriales y tecnológicas de Galicia y como punto de encuentro para empresas que buscan ampliar mercados y establecer nuevas alianzas.