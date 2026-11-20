La viguesa Navaleva construirá un buque multipropósito para la Armada por 28,9 millones

La Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada ha adjudicado a la viguesa Navaleva la adquisición de un buque multipropósito por 28,9 millones de euros, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogido por Europa Press.

De esta manera, la firma olívica tendrá de plazo hasta el 1 de julio para entregar este barco, de clase Carnota y con capacidad de remolque de altura, según especifica la licitación.

El valor estimado del contrato ascendía a 30 millones de euros. No obstante, según ha podido saber Europa Press, la de Navaleva fue la oferta más baja.