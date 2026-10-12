Vigo, la ciudad con más demanda de renting de coches: "No lo tenemos ni que ofrecer, el cliente ya lo pide"

El parque de vehículos de Vigo y la provincia de Pontevedra continúa creciendo. En lo que va de año, se han matriculado un 27% más de turismos y todoterrenos que durante los nueve primeros meses de 2025. Unas cifras que vienen acompañadas con un cambio en el modelo de adquisición de los coches, en el que se priorizan fórmulas flexibles sobre la venta clásica.

La ciudad olívica lidera el ranking nacional de demanda de renting en España, por delante de urbes más grandes y con mayor poder económico como Sevilla o Bilbao. En concreto, Vigo registra 45,5 búsquedas de renting por cada mil habitantes, lo que supone la cifra más alta de todo el Estado tras aumentar un 39,8% con respecto al año anterior —la segunda tasa más alta tras la capital de Bizcaia, que registra un crecimiento interanual del 58,4%—.

Así lo revela un estudio de Carwow elaborado a partir del volumen de búsquedas en Google relacionadas con esta modalidad. Este informe también destaca que esta modalidad "compite bien con la compra tradicional": un 77,8% de los conductores vigueses que busca cambiar de vehículo se decanta por el renting frente a comprarlo o financiarlo.

No es una tendencia particular de Vigo, ya que el mismo informe indica que la demanda potencial de renting en España ha crecido un 93%. En esta línea, señala que un 7,8% de los propietarios españoles ya planea pasarse al renting en su próximo cambio de vehículo por la estabilidad financiera que supone. La mayoría de conductores españoles invierten entre 250 y 399 euros al mes en pago del renting.

"No lo tenemos ni que ofrecer, el cliente ya lo pide"

Concesionarios contactados por Treintayseis corroboran estos datos. El jefe de ventas de Toyota Breogán Motor en Vigo, David Guisande, asegura que la marca "tiene unos objetivos" que se están cumpliendo "perfectamente". "Eso quiere decir que la previsión de mercado, de matriculaciones de renting se está aplicando, y eso indica a pensar que estamos en un buen camino", añade.

Guisande explica que los clientes ya están "muy familiarizados" con este tipo de adquisición. "Antes era residual quien adquiría por renting y ahora no lo tenemos ni que ofrecer, el cliente ya lo demanda", afirma y argumenta que se debe a que los consumidores estamos "acostumbrados" a "manejar el pago por uso" en servicios como televisión, radio, cine o para adquirir dispositivos electrónicos.

Desde Louzao Vigo, también indican que llevan "un tiempo percibiendo un cambio en el comportamiento del consumidor". "Cada vez más clientes no tan la decisión únicamente en función del precio total del vehículo, sino que valoran aspectos como la cuota mensual, el tiempo durante el que quieren disponer del coche, el kilometraje que realizan o la flexibilidad que tendrán al finalizar el contrato", detallan.

El jefe de ventas de Breogán Motor recalca que "la lista de tráfico no miente" y que el "producto más demandado es el pago por uso en alquiler". Guisande considera que el "sentido de la propiedad, ese vínculo" se ha reducido por "las normativas, los cambios de emisionesy las nuevas tendencias". "Un coche se queda obsoleto muy rápido", concluye.

"Tener la economía familiar controlada"

"En definitiva, existe una tendencia hacia fórmulas más vinculadas al uso y a la flexibilidad que a la propiedad. Esto permite, además, adaptar el vehículo a los cambios que se producen en la vida del cliente", añaden desde Louzao Vigo, único concesionario de Mercedes Benz en la ciudad olívica. De esta forma, una persona que ha adquirido un coche de dimensiones pequeñas, podría tener más facilidad para cambiar a uno de mayor volumen por circunstancias familiares.

Guisande también considera que el renting y otras fórmulas flexibles permiten "tener la economía familiar controlada". Estos contratos de alquiler suelen incluir gastos derivados de la adquisición de un vehículo, como los servicios de seguro, de mantenimiento o impuestos. "No tienes que pensar más allá de pagar cuota mensual y ya", afirma en declaraciones a Treintayseis.

El negocio no sólo tiene beneficios para los conductores, sino también para los vendedores. Cuando el cliente decide cambiar de vehículo y realiza el "retorno" con "buen uso y cuidado", el concesionario traslada el coche al mercado de segunda mano. Además, esta tendencia obliga a las empresas a cambiar su método de comunicación y marketing, centrándose en los servicios que incluya el renting y no en el precio final.