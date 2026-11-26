Ünique Singular Properties presenta Velázquez Moreno 49, un proyecto que devuelve la vida a un edificio histórico del centro de Vigo. Ocho viviendas de tres dormitorios combinan arquitectura rehabilitada, materiales de alta calidad y prestaciones contemporáneas.

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Hay edificios que forman parte de la memoria de una ciudad y que merecen una segunda vida. En pleno centro de Vigo, un inmueble construido en 1925 se prepara para iniciar una nueva etapa gracias a un proyecto de rehabilitación integral que conserva su identidad arquitectónica y la adapta a las necesidades de la vivienda actual. El resultado es Velázquez Moreno 49, una promoción residencial que combina el carácter de la arquitectura histórica con el confort, la eficiencia y el diseño contemporáneo.

Historia y diseño

La promoción cuenta con ocho viviendas de tres dormitorios y dos baños, con superficies que van desde los 100 hasta los 150 metros cuadrados. Las distribuciones apuestan por espacios funcionales, con salones-comedores abiertos a cocinas americanas y zonas de descanso diferenciadas. Los dormitorios principales incorporan vestidor y baño en suite, aportando un extra de privacidad y comodidad.

Interior piso Velázquez Moreno, Vigo Cedida

Uno de los elementos más atractivos del proyecto es la variedad de espacios exteriores. Las viviendas de la primera planta disponen de patios privados de hasta 50 metros cuadrados, mientras que los áticos cuentan con dos terrazas, de 16 y 21 metros cuadrados. Espacios que permiten disfrutar del aire libre y de la luz natural sin renunciar a vivir en pleno centro urbano.

La rehabilitación mantiene la esencia del inmueble original, incluida la reconstrucción e integración de su fachada principal, al tiempo que incorpora materiales y soluciones constructivas actuales.

Terraza piso Velázquez Moreno, Vigo Cedida

Tecnología y confort

La propuesta no se limita a recuperar un edificio histórico. También apuesta por incorporar prestaciones propias de una vivienda contemporánea. Entre ellas destaca la aerotermia, junto con una envolvente térmica y carpinterías de altas prestaciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y el aislamiento.

Las viviendas cuentan con tarima flotante, lavadero y trastero. El edificio incorpora ascensor, accesos adaptados y un sistema de garaje automatizado, con un total de 18 plazas de aparcamiento.

La combinación de arquitectura rehabilitada y tecnología actual permite conservar el carácter del inmueble sin renunciar a las comodidades que se esperan de una promoción de obra nueva.

En el centro de Vigo

La ubicación es uno de los grandes argumentos de Velázquez Moreno 49. Situado en pleno eje comercial de Vigo, entre Ronda de Don Bosco y Príncipe, el edificio permite disfrutar de una vida urbana con comercios, restaurantes y servicios prácticamente a pie de calle. La proximidad a Policarpo Sanz, la plaza de Compostela, la Alameda y el Mercado do Progreso completa un entorno consolidado que invita a recorrer la ciudad caminando.

Con precios desde 630.000 euros más IVA, y entrega prevista para el verano de 2027, Velázquez Moreno 49 representa una oportunidad para quienes buscan una vivienda singular en Vigo: un hogar donde la historia del edificio convive con las prestaciones y el diseño de la arquitectura actual. Para más información: https://unique-sp.es/obra-nueva/promocion-de-obra-nueva-en-edificio-historico-rehabilitado-en-velazquez-moreno-vigo/gmx-niv22-con1824.htm#lg=1&slide=5