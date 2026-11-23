El gallego Tomás Garnelo impulsa una nueva edición récord de la Impact Social Cup. Cedida

El gallego Tomás Garnelo impulsa una nueva edición récord de la Impact Social Cup

El pontevedrés Tomás Garnelo y la burgalesa Carmen Pino han logrado cifras récord en la tercera edición de la Impact Social Cup, una competición que busca impulsar el emprendimiento con impacto social.

La convocatoria ha cerrado con 7.768 proyectos inscritos y 2.157 candidaturas completadas de 38 países, tras abrirse por primera vez a Latinoamérica.

Galicia se ha situado como la quinta comunidad autónoma con mayor participación, con 59 candidaturas, solo por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

"La viabilidad económica y el impacto social deben caminar juntos. Resolver problemas estructurales debe formar parte del propósito fundacional de una empresa", ha destacado Garnelo, quien defiende el emprendimiento como una herramienta para abordar los retos sociales.

La comunidad gallega ya cuenta con un ganador en el palmarés de la competición. En 2025, Juan Carlos Pérez, creador de Aldealista, una plataforma contra la despoblación, se proclamó vencedor de la segunda edición ante más de 3.000 asistentes en el Madrid Arena.

Próximas fases

Tras el cierre de inscripciones, un comité técnico seleccionará 64 proyectos semifinalistas, que se darán a conocer el próximo 9 de diciembre en Las Rozas (Madrid).

La competición culminará el 18 de junio de 2027 en el Autocine Madrid, con una final en formato festival para 5.000 asistentes en la que competirán los 16 proyectos finalistas.