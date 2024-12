Kung Chi Pak Chi: así es la tienda de Vigo que todos los fans del k-pop estaban esperando

España se ha convertido en uno de los diez mayores epicentros del k-pop fuera de Asia, demostrando que este género musical nacido en Corea del Sur es mucho más que una simple moda pasajera: es un fenómeno global que combina beats electrónicos, coreografías milimétricas y una estética tan vibrante como sus luces de neón. Tanto es así que el k-pop ha logrado trascender lo meramente musical para convertirse en una identidad cultural capaz de difuminar fronteras y conectar a millones de personas de todo el mundo bajo un mismo paraguas.

El ascenso meteórico de este fenómeno también ha impulsado un vasto universo cultural dentro de una industria ya de por sí millonaria: desde el refinamiento del K-Beauty hasta las tendencias detrás del K-Fashion o los adictivos K-Dramas. Y en España, cada vez son más los seguidores que se suman a esta ola surcoreana que no muestra señales de detenerse. Concursos, conciertos, eventos y tiendas especializadas están floreciendo por todo el país, creando un puente directo hacia las distintas generaciones del k-pop e icónicos grupos como BTS, Blackpink, Twice o Seventeen, entre otros.

Galicia también ha sucumbido al encanto del k-pop, y Vigo no podía quedarse atrás. En pleno corazón de la ciudad olívica, la Rúa de Tarragona ha visto nacer un nuevo templo dirigido a los amantes del k-pop: Kung Chi Pak Chi, cuyo nombre comercial hace referencia al coro de la canción God of Music de SVT de su álbum Seventeenth Heaven! En cualquier caso, la nueva tienda viguesa acerca a los fans locales todo el brillo y la magia de esta cultura global. Entre sus estanterías destacan cerca de una treintena de álbumes diferentes, merchandising exclusivo y hasta un espacio donde compartir la pasión por sus idols (artistas) favoritos. Sin duda, un lugar destinado a convertirse en ese "must to be" de quienes buscan vivir de cerca esta explosión cultural surcoreana.

Música y comunidad

Álbumes y materiales de la tienda especializada Treintayseis Vigo

"En Vigo existe una gran comunidad de kpopers", aseguran María y Sonia, impulsoras de este proyecto que acaba de dar sus primeros pasos con el k-pop como estandarte. "Queríamos que la ciudad tuviera un lugar donde la gente pudiese reunirse y encontrar lo que le gusta sin tener que recurrir a internet o desplazarse a grandes ciudades como Madrid o Barcelona para encontrarlo", explica María. La idea empezó a tomar forma en el mes de mayo, y en apenas unos meses, para finales de noviembre ya habían inaugurado esta tienda especializada donde los fanáticos de este fenómeno surcoreano ya pueden disfrutar de cerca de una treintena de álbumes de sus grupos favoritos, además de encontrar el rincón perfecto para compartir su pasión.

"Ahora mismo lo que te puedes encontrar aquí son principalmente álbumes, pero nuestra intención es ampliar la oferta con todo tipo de mercancía, como los lightsticks", explican las fundadoras de Kung Chi Pak Chi. Estas varitas de luz, únicas para cada grupo, son un símbolo indispensable en los conciertos de k-pop, donde los fanáticos las encienden al unísono para mostrar su apoyo a sus bandas favoritas de pop coreano. En realidad, los lightsticks son mucho más que un simple accesorio luminoso: en el universo del k-pop, representan la esencia del grupo y la conexión con su comunidad de fieles seguidores. "Es una cultura que engloba tanto, no sólo la música (...) Por ejemplo, hay gente que entra en ella por el baile. Mucha gente viene a la tienda y mientras están mirando suena una canción que conocen y se ponen a bailar la coreografía", explica María.

Lo que está claro es que este fenómeno ha hecho surgir una tribu urbana con una estética muy definida, que abarca tanto el mundo de la moda y las tendencias como del maquillaje. "A un kpoper le reconocen fácilmente porque siempre lleva una photocard colgada de la ropa, la mochila o el bolso", asegura Sonia. Estas tarjetas, que incluyen fotos o ilustraciones de los idols, son uno de los elementos más codiciados y representativos del coleccionismo dentro de la cultura. Forman parte del ritual que rodea a cada álbum, convirtiendo cada nuevo lanzamiento en una experiencia única para los fans. "En la tienda también tenemos estas photocards y también toploaders (pegatinas) para que la gente pueda decorarlas".

De hecho, la intención de sus propietarias es convertir este recién estrenado espacio vigués en un auténtico punto de encuentro para la realización de talleres y actividades en grupo relacionadas con el universo y la cultura k-pop. "La gente que viene nos dice constantemente que hacía falta un lugar así. Por eso al final también elegimos un local tan grande, para poder organizar eventos más adelante", aclara María. "Allá en Corea se lleva mucho el celebrar los cumpleaños de los idols y eso es algo que nosotras queremos traer aquí". Lo mismo sucede con los grandes premios del k-pop, como los MAMA Awards o los Melon Music Awards ―el equivalente coreano en la música a los Grammy o Billboard―, pues la idea a futuro es emitir estas galas en la gran pantalla del local para que los fans puedan disfrutar de estos espectáculos en comunidad. Un lugar, en definitiva, donde la cultura surcoreana no sólo se consume, sino que también se celebra en todas sus formas.