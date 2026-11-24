El Centro Comercial Gran Vía de Vigo arrancó este lunes su 'Black Week', que se alargará hasta el domingo 29 de noviembre, coincidiendo con los descuentos y promociones del Black Friday de sus establecimientos. Para acompañar a las tiendas, llevará además a cabo una acción promocional con la que sus clientes podrán conseguir diversos premios.

Con motivo de una de las citas comerciales más destacadas del año, los operadores del centro comercial ofrecen descuentos en todo tipo de productos, desde moda y calzado hasta belleza y tecnología. "Una oportunidad para beneficiarse de precios especiales y adelantar las compras navideñas", describen desde Gran Vía.

Así, el centro comercial ha puesto en marcha una acción comercial que permitirá a sus clientes optar a diferentes premios por sus compras en los establecimientos de Gran Vía. Bajo el nombre de La Cabina de Black Premios, ha instalado en la Planta 0 una cabina de aire en la que los participantes podrán conseguir televisores, robots aspiradores, cafeteras, tarjetas regalo o entradas de cine.

Para participar, los clientes deberán identificarse como miembros del Club de los Disfrutones en el Punto de Información y presentar un ticket de compra impreso de importe igual o superior a 10 euros, con fecha comprendida entre el 23 y el 29 de noviembre.

Por cada ticket válido, recibirán un distintivo que les dará acceso a la cabina, en cuyo interior deberán atrapar el mayor número posible de vales impulsados por una corriente de aire. Una vez fuera, podrán seleccionar al azar uno de los vales capturados y descubrir si han conseguido algún premio.

La Black Cabina estará operativa del 23 al 27 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, y los días 28 y 29 de noviembre, de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. Cada cliente podrá participar un máximo de tres veces al día, previa presentación de los correspondientes tickets de compra.