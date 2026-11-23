Una conocida cadena de donuts y café abre su primer establecimiento en Vigo. Cedida

Una conocida cadena de donuts y café abre su primer establecimiento en Vigo

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo amplía su oferta de restauración con la llegada de Loops & Coffee, una cadena especializada en donuts y café que acaba de abrir su primer establecimiento en la provincia de Pontevedra.

El nuevo local abrió sus puertas el pasado viernes, 20 de noviembre, y está situado en la planta 0 del centro comercial, junto a Multiópticas. La firma ha elegido este espacio comercial vigués para iniciar su actividad en la provincia.

Loops & Coffee ofrece una amplia variedad de donuts con diferentes sabores, coberturas y toppings, además de una selección de cafés y otras bebidas. Su propuesta está orientada principalmente a desayunos, meriendas y pausas dulces durante la jornada de compras.

La incorporación de esta cadena se enmarca en la estrategia del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, propiedad de HLRE Socimi y gestionado por Grupo Lar, de ampliar y diversificar su oferta comercial y gastronómica con nuevas marcas.

Con esta apertura, el centro comercial suma una nueva alternativa de restauración a los establecimientos ya presentes en sus instalaciones.